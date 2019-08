Routinecontrole douane leidt tot grote vondst: man smokkelt tientallen pistolen in bumper en portieren van wagen

Een Brit is gearresteerd omdat hij vanuit het Europees vasteland 60 pistolen naar Groot-Brittannië probeerde te smokkelen. De vuurwapens zaten verstopt in de bumper van zijn auto en in de portieren. Het wordt gezien als de grootste vangst van illegale vuurwapens in een Britse haven.

De douane hield een Volkswagen Passat tegen die vanuit Calais aankwam in de haven van Dover. Een routinecontrole waarbij de douaniers vrij snel zagen dat de man zich nogal zenuwachtig en verdacht gedroeg. De reden werd snel duidelijk: in de wagen vonden ze een handvuurwapen. Geladen.

Daarop werd beslist om het voertuigen grondig te doorzoeken. Zelfs de bumper en de deurpanelen werden gedemonteerd. En het leverde al snel resultaat op. In totaal werden er 60 pistolen gevonden, ingepakt in plastiek.

Uit welk land ze komen en voor wie ze bestemd waren, wordt nu nog verder onderzocht. Mogelijk komen ze uit ons land of Frankrijk.

Robert Keogh (37) uit Dublin, is aangeklaagd voor het illegaal importeren van vuurwapens in Groot-Brittannië. Hij is aangehouden.