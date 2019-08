COMMENTAAR. Club Brugge geeft met komst Mignolet duidelijk signaal

Ons enthousiasme is groot. Even groot als het enthousiasme toen we hoorden dat Anderlecht Vincent Kompany naar België haalde. Club Brugge haalt met Simon Mignolet immers opnieuw een Rode Duivel van de gouden generatie naar de Jupiler Pro League. Mignolet is ook een Gouden Duivel. Hij speelde de jongste zeven jaar maar 12 van de 88 interlands, veelal vriendschappelijk, maar dat is vooral omdat er met Thibaut Courtois een nóg betere doelman voor hem in de pikorde staat. Mignolet heeft op de vlak gewoon wat pech.