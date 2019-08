Romelu Lukaku traint mee met Anderlecht

Opmerkelijke gast vandaag op het oefencomplex van Anderlecht. Romelu Lukaku meldde zich bij RSCA en trainde zelfs mee, volledig getooid in een Anderlecht-outfit.

De paars-witte A-ploeg die gisteren speelde op Moeskroen had wel slechts een uitlooptraining en de tribunezitters speelden een oefenwedstrijd tegen het Saudische Al Raed.

Lukaku trainde dus mee met de jeugd, maar werd hartelijk begroet door jeugddirecteur Jean Kindermans. De grote vraag blijft natuurlijk wat Big Rom deed bij zijn ex-club. Het is niet dat hij bij Anderlecht zal tekenen als nieuwe spits. Moest de aanvaller niet bij Man United zijn om te trainen vandaag of blijft hij er gewoon alles aan doen om zijn transfer naar Inter (of Juventus) te forceren. De Rode Duivel plooit zich al een tijdje in allerlei bochten om een vertrek te forceren, maar Man U blijft vasthouden aan zijn vraagprijs van 83 miljoen euro. Donderdag om 18 uur sluit de transfermarkt in Engeland. Daarna kan Lukaku Manchester uiteraard nog steeds verlaten, maar United kan dan geen vervanger meer halen.