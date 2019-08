NMBS start woensdag met bouw fiets- en autoparking onder Leuvens Martelarenplein

Leuven - De NMBS gaat woensdag van start met de bouw van een parking onder het Martelarenplein voor het station van Leuven, die de bestaande parking De Bond uitbreidt in de richting van het stadskantoor. De parkeerplaatsen op de eerste ondergrondse verdieping zijn bestemd voor fietsen, die op de tweede verdieping voor auto’s. De parking zal eind 2020 operationeel zijn.

Het bouwproject is bedoeld om het aantal parkeerplaatsen voor fietsen aan het Leuvense station gevoelig uit te breiden, want het totaal aantal parkeerplaatsen voor auto’s zal na de werken hetzelfde zijn als bij de start van parking De Bond. Deze parking is overigens eigendom van de stad Leuven. De NMBS, die het project financiert, komt hiermee tegemoet aan de grote vraag naar bijkomende fietsenstallingen in deze omgeving.

In de nieuwe parking is er plaats gemaakt voor circa 4.000 fietsen. De 583 bestaande plaatsen voor fietsen in parking De Bond, waarvoor enkele jaren geleden 28 autoparkeerplaatsen opgeofferd werden, zullen wel verdwijnen. Hierdoor is er sprake van een netto-toename van het aantal fietsparkeerplaatsen met circa 3.400. Het totale aantal reguliere fietsenstallingen aan het Leuvens station zal toenemen tot 10.500.