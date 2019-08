Piet Huysentruyt en zoon brengen ‘Likoké’-concept naar Antwerpen

Antwerpen - Tv-kok Piet Huysentruyt en zijn zoon Cyriel brengen van 14 augustus tot 15 september een “brasserieversie” van hun Frans restaurant ‘Likoké’ naar Antwerpen. Tijdens het havenfestival ‘Part of Antwerp’ zetten ze een samenwerking op met J&M Catering om het drijvend restaurant ‘Waterfront’ uit te baten in het Kattendijkdok. Zelf zullen ze slechts sporadisch aanwezig kunnen zijn.

‘Waterfront’ is een duidelijke verwijzing naar het gelijknamige stadsdeel van Kaapstad in Zuid-Afrika, waar Huysentruyt grote fan van is. “Het menu wordt een mooie doorslag van wie en wat wij zijn in ‘Likoké’, en dat is een veelheid van culturen in de keuken: Colombia, Vlaanderen, Frans, Japans en Zuid-Afrikaans”, zegt hij. “Likoké blijft tijdens ‘Part of Antwerp’ gewoon doorlopen in Frankrijk, dit wordt een brasserieversie ervan. Dat zie je ook aan de prijsverschillen.”

Een plek reserveren in ‘Waterfront’ kan via www.thewaterfront.be. Een viergangenlunch kost 55 euro, een zesgangendiner 79 euro. Je kan er ook een korte tocht vooraf met een watertaxi bij boeken voor 15 euro.

‘Part of Antwerp’ loopt van 14 augustus tot 22 september en omvat zowat 25 activiteiten en evenementen op het Antwerpse Eilandje, gaande van het Havenhuis tot de Londenbrug. Het gaat om onder meer expo’s, muziekoptredens, gastronomie en theater. De meeste activiteiten zijn gratis. Het volledige programma vind je op www.partofantwerp.be.