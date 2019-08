Vlaamse regering laat maar op zich wachten: waarom duurt het zo lang met De Wever?

N-VA heeft tijd. Ze hebben intussen al tig keer met alle partijen die in de running zijn gesproken. Met veel nieuws kunnen die nu niet meer afkomen. Maar knopen doorhakken over wie nu in de nieuwe Vlaamse regering zal zitten? Neen, sorry, nog altijd niet. Omdat ze er zelf nog niet helemaal uit zijn, maar ook omdat ze weinig te winnen hebben bij een snelle beslissing.