AA Gent kan tegen AEK Larnaca rekenen op Laurent Depoitre

Voor het dubbele duel tegen het Cypriotische AEK Larnaca in de derde voorronde van de Europa League kan AA Gent nu ook een beroep doen op Laurent Depoitre die gisteren zijn eerste minuten sprokkelde tijdens de thuiswedstrijd tegen Eupen. De Buffalo’s voegden naast de aanvaller ook nog Dylan Bronn, Jean-Luc Dompé en Arnaud Souquet toe aan hun “Squad list”.

Bronn is trouwens nog maar pas terug van verlof na de Afrika Cup maar de Tunesische verdediger werkte in Frankrijk met een Personal coach samen om zijn conditie te onderhouden. Naast Anderson Esiti (vertrokken naar PAOK) schrapte AA Gent ook nog de namen van Sigurd Rosted, Giorgi Beridze en Mamadou Sylla waardoor ze voorlopig niet langer in aanmerking komen voor een Europese selectie.