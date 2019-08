Zoon probeert moeder te wurgen in Luik “omdat koelkast niet gevuld was”

Een man met gedragsproblemen heeft zondag in het Luikse Fexhe-le-Haut-Clocher zijn moeder proberen te wurgen. Dat heeft het parket van Luik bekendgemaakt. De verdachte kampt met bipolariteit en heeft moeite om zijn woede te beheersen. Aanleiding voor de agressie zou de vaststelling zijn dat de koelkast niet was aangevuld.

In zijn woede probeerde de 32-jarige man zijn moeder te wurgen en diende hij haar kopstoten toe. De vader verwittigde de politie die de dertiger in het tuinhuis aantrof. Tijdens zijn verhoor legde hij uit dat zijn daad volgden na een opeenstapeling van gebeurtenissen. Hij gaf toe dat hij de kaak van zijn moeder had gegrepen, zonder erin te knijpen. Hij zei spijt te hebben van het gebaar maar niet van de krachttermen tegen het slachtoffer. De verdachte verbruikt ook 10 gram cannabis per week.

De vrouw, geboren in 1959, bekende dat ze doodsbang is voor haar zoon, want het was niet de eerste keer dat hij haar aanviel.