Paniek op vliegtuig als dit beestje plots boven hoofden van passagiers vliegt

Er brak eind juli paniek uit onder passagiers en bemanningsleden van een vlucht die op weg was naar de Amerikaanse staat New Jersey door een ongenode, gevleugelde gast: een vleermuis. Het dier dook een halfuur na het opstijgen plots op en lokte heel wat gegil en geschreeuw uit. “Waar kwam het vandaan? Geen idee”, aldus de 23-jarige passagier die bovenstaande beelden maakte. Het vliegende zoogdier werd uiteindelijk opgesloten in een van de toiletten voor de rest van de vlucht.

De video van het avontuur van de vleermuis werd intussen al talloze keren bekeken en gedeeld sinds hij op 31 juli werd gepubliceerd. “De helft van de passagiers zullen vampiers zijn als het toestel landt”, “zo blijft het toestel in de lucht” en “het konden slangen geweest zijn”, zijn slechts enkele van de duizenden reacties op de beelden.

De passagiers worden echter ook op de korrel genomen op Twitter: “Stop met schreeuwen, bende kleuters, een vleermuis is ongevaarlijk als ze niet aan hondsdolheid lijdt.” Het is niet duidelijk wat er met het dier is gebeurd na de vlucht. “Ik vermoed dat de dierenbescherming werd gebeld”, aldus de maker van de beelden. “Maar ik weet niet wat het verdict uiteindelijk was.”

