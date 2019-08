China slaat terug in handelsconflict met Trump: ‘made in China’ is terug en beleggers zijn er niet gerust op

Actie is reactie. Nadat de Amerikaanse president Trump donderdag een importtaks van 10 procent aankondigde op een extra 300 miljard dollar aan Chinese producten, sloeg Peking maandag terug: het liet zijn munt tot het laatste niveau in dik 10 jaar zakken. Een zwakkere munt maakt producten ‘made in China’ goedkoper en stimuleert de export. Al zijn de beleggers er niet gerust op.