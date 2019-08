Nieuwe baas op de troon bij Dixi- en ToiToi-toiletten

De Duitse groep Adco, verhuurder van de Dixi- en ToiToi-toiletten die je vaak ziet staan op festivals en aan bouwwerven, krijgt een nieuwe eigenaar. De Britse investeringsmaatschappij Apax neemt een meerderheid van de aandelen over van de Duitse familieonderneming.

Adco is naar eigen zeggen de wereldwijde marktleider inzake “mobiele sanitaireenheden”. De zowat 45 jaar geleden in Duitsland opgerichte onderneming verhuurt in 28 landen mobiele wc’s en sanitaire eenheden in allerlei vormen en maten; er zouden er ongeveer 300.000 in omloop zijn. De meer dan 4.000 werknemers realiseerden vorig jaar een omzet van ongeveer 360 miljoen euro.

Adco-CEO Renate Gerstenberg verwacht dat de nieuwe grootaandeelhouder zal zorgen voor “een groeiperspectief op lange termijn”. De deal, waarover geen financiële details werden vrijgegeven, zou eind dit jaar afgerond worden. De huidige aandeelhouders behouden “een significant aandeel” in het bedrijf.