Ontploffing bij verkeersongeval in Caïro was “terroristische” daad

De ontploffing die in de nacht van zondag op maandag in de buurt van een medisch centrum in de Egyptische hoofdstad Caïro aan zeker twintig mensen het leven heeft gekost, was een “terroristische” daad. Dat heeft de Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi maandag verklaard.

De explosie in de buurt van een oncologisch centrum vond plaats na een botsing tussen verschillende auto’s in het zuidelijke district al-Manyal. Een bestuurder was tegen de rijrichting in en met een grote snelheid ingereden op drie andere voertuigen, met een enorme explosie tot gevolg. Volgens de laatste gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen zeker 20 mensen om het leven en raakten 47 mensen gewond.

Sissi heeft via de sociale media zijn medeleven betoond met “het Egyptische volk en de nabestaanden van de martelaars die gedood werden bij een laf incident van terroristische oorsprong”.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was de wagen die het ongeval veroorzaakte geladen met explosieven. De politie schrijft de aanslag toe aan de organisatie Hasm, die volgens de Egyptische overheid dicht aanleunt bij de verboden organisatie Moslimbroeders.