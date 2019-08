Vrouw krijgt sigaret in oog tijdens ‘Antwerpen Zingt’ en zoekt getuigen

Antwerpen Zingt op de Zuiderdokken liep voor Jessy Campe (41) uit Turnhout zondagavond letterlijk met een sisser af. Toen de vrouw met haar kinderen naar de uitgang ging, kreeg ze een sigaret in haar oog door een te enthousiaste, vrouwelijke feestvierder. Jessy zoekt getuigen of de vrouw die de sigaret in haar oog doofde: “Ze was vermoedelijk een jaar of veertig. Ze keek wel even om, maar feestte gewoon verder.”

Samen met 18.000 andere feestvierders nam Jessy Campe zondagavond deel aan de laatste editie van Antwerpen Zingt op de Gedempte Zuiderdokken. Met Bart Kaëll als verrassingsact was het een geslaagde sfeervolle editie.

Toen Jessy rond kwart over elf met haar twee kinderen naar de uitgang ging, liep het fout. “Er stond een vrouw enthousiast mee te zingen met de muziek en ze zwierde wijd met haar armen. Ze had een sigaret vast, en die duwde ze per ongeluk in mijn oog”, doet Jessy haar verhaal. “Ik bukte me meteen van de schrik en de pijn, en heb ze eigenlijk nooit echt goed gezien. Volgens mijn dochter keek ze wel even om, maar feestte ze gewoon verder. Ze was vermoedelijk een jaar of veertig.”

Van de kaart

Een man zag het ongeluk gebeuren, en ontfermde zich over Jessy. “Hij gaf me de raad om snel naar de verpleegpost te gaan. Een andere vrouw wees me de weg, want ik was wel wat van de kaart”, klinkt het. “Daar spoelden ze tot viermaal toe mijn oog, en gaven ze de raad om meteen naar spoed te gaan voor de verdere zorgen.”

Jessy kreeg er oogdruppels en zalf voor haar verbrande ooglid, maar kreeg maandag gelukkig het goede nieuws dat ze geen blijvende schade heeft opgelopen aan het voorval. Toch hoopt ze dat de vrouw of getuigen zich melden, zodat alles in orde kan gebracht worden met de verzekeringen. “Ik hoop op verontschuldigingen, want die heb ik zondag helemaal niet gekregen. Ik hoop op een eerlijk antwoord, en reken op de goodwill van deze mensen. Laat uw hart spreken”, klinkt het.

Getuigen kunnen Jessy een berichtje sturen via Facebook, of via e-mail: jessy.campe@hotmail.be