De vraag die Spanje al weken verdeelt: hoort er komkommer in gazpacho?

Hoort komkommer nu in gazpacho, ja of nee?

Komkommer in je gazpacho, ja of nee? Dat is de vraag die Spanjaarden nu al enkele weken bezighoudt. Alles begon met een vraag die de Spaanse komiek El Monaguillo eind juli op Twitter stelde. De antwoorden waren gemengd. Het leeuwendeel van zijn volgers had geen probleem met wat komkommer in hun gazpacho, anderen waren minder overtuigd.

“Komkommer in gazpacho is gastronomisch terrorisme”, reageerde sterrenchef Dani Garcia. Volgens hem hebben komkommers een te sterke smaak, waardoor ze het hele gerecht overnemen. De woorden van Charo Barrios, hoofd van de Academie van Adalusische Gazpacho, klonken heel wat milder. “Er hangen wel meerdere controverses rond gazpacho”, vertelt hij. “Mag je er brood bij eten of niet? Hoeveel water voeg je toe? Maak het toch zoals je zelf wil. Persoonlijk doe ik er altijd komkommer bij.”

Met andere woorden: les goûts et les couleurs ne se discutent pas.