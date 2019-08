Doodrijder van koppel in Maaseik had 1,95 promille in het bloed

Maaseik - De chauffeur die zaterdagavond een Nederlands koppel doodreed op de Kinrooiersteenweg in Maaseik, had 1,95 promille alcohol in het bloed.

De 31-jarige man uit Neeroeteren blies na het ongeval 0,85 mg alcohol per liter lucht bij een alcoholtest, wat overeenkomt met een promillage van 1,95. Het betekent dat de dertiger absoluut dronken was en in feite niet meer kon deelnemen aan het verkeer. De onderzoeksrechter liet hem zondag aanhouden en opsluiten in de gevangenis in afwachting van het verdere onderzoek.

