Liverpool-trainer Jürgen Klopp bewijst Simon Mignolet eer: “Hij kan nog tien jaar voor Club Brugge spelen”

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft het vertrek van Simon Mignolet naar Club Brugge niet zomaar laten voorbijgaan. Op de clubwebsite schrijft hij een hommage aan zijn doelman, die zes jaar voor The Reds speelde.

Klopp arriveerde in oktober 2015 bij Liverpool en werkte daar bijna vier jaar samen met Simon Mignolet. Aanvankelijk zou de Rode Duivel, die al sinds 2013 de nummer één was bij Liverpool, de vaste doelman van Klopp worden. In die periode noemde de Limburger de trainer van Liverpool zelfs “een vaderfiguur”. In januari 2018 werd Mignolet echter aan de kant geschoven. Eerst voor de Duitser Loris Karius, een landgenoot van Klopp, en daarna voor recordaankoop Alisson Becker.

Als nummer twee bleef Mignolet echter het respect van Klopp genieten - de trainer van Liverpool prees hem om zijn professionele instelling en herhaalde die woorden nog eens in een uitgebreide hommage die maandagmiddag op de website van Liverpool werd gezet. “Als je mij zou vragen om een lijstje te maken van de grootste professionals met wie ik de voorbije dertig jaar heb samengewerkt, zou Simon Mignolet meedingen naar de eerste plaats”, schrijft de coach van de Champions League-winnaar. “Het respect dat hij afdwingt in de kleedkamer is ongeëvenaard. Hij is een buitengewone atleet, een buitengewoon persoon en een doelman van internationale klasse.”

“Ik wilde niet dat Mignolet vertrok”

Klopp wilde het vertrek van Mignolet naar Club Brugge duidelijk niet zomaar laten voorbijgaan. Al gaf hij wel aan dat hij vanuit sportief oogpunt geen voorstander was. “De waarheid is dat ik niet wilde dat Simon zou vertrekken – waarom zou ik? Hij is een doelman die goed genoeg is om bij alle Premier League-teams in de goal te staan. Maar dit is een beetje zoals de situatie met Lucas Leiva een paar jaar geleden. Soms heb je iemand die zoveel gedaan heeft voor de club dat je moet beginnen nadenken over hun afscheid. Simon is zo iemand. De dingen die Simon gedaan heeft voor deze club tijdens zijn tijd hier betekent dat ik een kans als deze voor hem niet kan negeren. Ik denk dat zijn verdiensten voor ons hem het recht geven om ook iets voor zichzelf te doen.”

De Duitser voorspelt een mooie toekomst voor Simon Mignolet bij blauw-zwart. “Club Brugge mag zich gelukkig prijzen dat ze hem hebben. Met de vorm die hij nu heeft, en zijn kwaliteiten, zou hij nog tien jaar voor hen kunnen spelen als ze dat allebei willen.” Hij sluit af met iets wat verdacht veel lijkt op een persoonlijk bedankje. “Ik zal altijd dankbaar zijn voor alles wat Simon voor mij en de staf gedaan heeft tijdens onze periode hier en ik weet dat zijn ploegmaats hem ook zullen missen. Wij houden hier goede herinneringen aan over, en zullen hem nog vertellen dat de beste plaatsen in het stadion beschikbaar zijn voor hem en zijn familie als ze in de toekomst naar Anfield willen komen.”

