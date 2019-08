Bewoners na dodelijk ongeval tienermeisje: “Wij fietsen altijd op de stoep. We willen ons leven niet riskeren”

Beerse -

De 14-jarige Stacey V. is zondagavond omgekomen toen ze op haar fiets door een vrachtwagen die een kermisattractie op de oplegger had staan, werd aangereden in de Heilaartstraat in Beerse. Volgens de bewoners is die straat al jarenlang een pijnpunt. “Altijd maar vrachtverkeer, geen fietspad, en iedereen rijdt te snel.”