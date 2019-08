Flixbuschauffeur misnoegd over gedrag passagiers: “Ze denken dat ze bij een touroperator boeken”

Antwerpen -

Fietsen vastmaken aan de bus, vervoersbewijzen nakijken, discussiëren over een teveel aan bagage, ondertussen een oog op de bagageruimte houden om te checken of er geen transmigranten meereizen én na tien minuten opnieuw vertrekken. Een Flixbuschauffeur moet veel meer zijn dan een chauffeur. Dat zegt chauffeur Mike. Volgens hem begrijpen passagiers van de lagekostenmaatschappij te weinig dat Flixbus geen touroperator, maar een lijndienst is.