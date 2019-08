Tien maanden na ‘Operatie Propere Handen’ krijgen regels over voetbalmakelaars een nieuwe klap: “We werken koppig door”

Tien maanden na het uitbreken van het voetbalschandaal Propere Handen draait de makelaarswereld zoals voorheen. De eerste ambitie was om tegen deze zomermercato een clearing house op te richten, dat bij transfers alle financiële transacties zou regelen en zou toezien op de toepassing van de regels. Maar het clearing house is er nog steeds niet en Pierre François, de CEO van de Pro League, durft er vandaag geen deadline meer op te plakken. “We werken er onverminderd en koppig aan door”, zei hij na afloop van de eerste Raad van Bestuur van de Pro League, de verzameling profclubs.

Koppig, want de initiatieven van de Pro League om nieuwe, strengere regels op te leggen in verband met de werking van makelaars hebben een nieuwe klap gekregen. De Belgische Mededingingsautoriteit heeft een aantal fundamentele bedenkingen gemaakt bij de voorstellen die het zogenaamde Expert Panel onder leiding van Melchior Wathelet op 17 december 2018 fier presenteerde. Marc Coucke was toen nog voorzitter van de Pro League en sprak van een pioniersrol van het Belgisch voetbal op vlak van het beteugelen van de makelaars. In de praktijk is daar vandaag nog niets van te zien.

Hoewel de CEO van Pro League Pierre François benadrukt dat het advies van de Mededingingsautoriteit informeel is, remt het de plannen wel degelijk af. Het gaat immers om een officiële overheidsdienst die waakt over het naleven van de regels voor eerlijke concurrentie.

Eerder had de Belgische vereniging voor voetbalmakelaars (BFFA) ervoor gewaarschuwd dat tal van voorstellen van het Expert Panel in strijd zouden zijn met de wet. De Mededingingsautoriteit geeft hen nu gelijk.

Een paar voorstellen die wettelijke problemen opleveren zijn: de registratiepremie voor makelaars van 5000 euro om toe te treden tot het clearing house, het verbod voor makelaars om voor twee clubs te werken in één transfer en de maximaal percentage dat een speler aan zijn makelaar mag betalen.

“Toch gaan we verder met ons werk”, aldus Pierre François namens de Pro League. “Het is makkelijk om achterover te leunen en te zeggen: we wachten op de wetgever. Tegelijk zijn we ter beschikking om met de politiek samen te werken als zij initiatief wil nemen.”

Melchior Wathelet diende de Mededingingsautoriteit al van antwoord, maar intussen wordt er gewheeled en gedeald als nooit voorheen.