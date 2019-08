Een enorme brand op de Ganzendries bij Tienen hield quasi alle posten van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant in de ban. De schade achteraf is enorm: honderden strobalen weg, elf koeien omgekomen en heel wat materiële schade.

Op de Ganzendries in Oplinter, brak er in de nacht van zondag op maandag een zware brand uit in een boerderij. De brandweer werd meteen opgeroepen en kreeg de vuurzee relatief snel onder controle. Het ...