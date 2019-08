Matthias Speybrouck (33), chef-kok van het Kortrijkse restaurant Va et Vient, haalde zaterdag een bronzen medaille. Geen kookwedstrijd noch sportnummer, maar op het WK garnalen pellen in het Franse Leffrinkhoeke. Hij pelde 92 gram in 10 minuten.

