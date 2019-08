Eerste Australische vrouw maakt gebruik van nieuwe wet op euthanasie: “Ze was klaar om te vertrekken”

Een 61-jarige Australische vrouw met kanker is de eerste die gebruikt heeft gemaakt van de controversiële wet op hulp bij zelfdoding in de staat Victoria. Dat heeft de organisatie die opkomt voor het recht op euthanasie ‘Go Gentle Australia’ bekendgemaakt.

Kerry Robertson, een moeder van twee, stierf in juli in Bendigo, Victoria, drie maanden nadat ze was gestopt met de behandeling van borstkanker vanwege de zware bijwerkingen. Haar kanker werd in 2010 gediagnosticeerd en was sindsdien uitgezaaid. Het dodelijke product werd toegediend na het wettelijke goedkeuringsproces van 26 dagen. “Het ging snel, ze was klaar om te vertrekken”, zei haar dochter Jacqui in een verklaring. “Ze had vreselijke pijn en leed al zo lang.”

De staat Victoria, de op een na dichtstbevolkte van het land, heeft in 2017 een wet aangenomen die in juni van kracht werd, waardoor patiënten aan het einde van hun leven er zelf voor kunnen kiezen dat te beëindigen. Het gaat om een primeur in het land.

Controversiële wet

Bijgestane zelfdoding is voorbehouden voor terminaal zieke patiënten ouder dan 18 jaar die in de staat Victoria wonen met minder dan zes maanden te leven, of minder dan een jaar voor mensen met multiple sclerose of neuromotorische aandoeningen. De wet biedt waarborgen, waaronder een onafhankelijke toetsingscommissie en de tussenkomst van een medisch onderzoeker, om de omstandigheden van de sterfgevallen te controleren.

In 1996 trad in het Noordelijk Territorium een wet in werking die euthanasie toeliet, waardoor Australië het eerste land ter wereld werd dat euthanasie legaliseerde. Het jaar daarop werd die wet op federaal niveau ingetrokken. Toen die nog legaal was, werd Philip Nitschke, een Australische activist voor het recht op euthanasie, de eerste arts ter wereld die een dodelijke, legale en vrijwillige injectie toedient om een leven te beëindigen. Hij hielp vier mensen sterven.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.