Politie: “Racisme wellicht geen motief” bij tweede schietpartij in Verenigde Staten

Er zijn voorlopig geen elementen die erop wijzen dat de schietpartij in het Amerikaanse Dayton racistisch geïnspireerd was. Dat heeft de lokale politie meegedeeld.

De schietpartij in Dayton had in de nacht van zaterdag op zondag het leven gekost aan negen mensen. Het was de tweede grote schietpartij op nauwelijks 24 uur tijd in de VS. “Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor racistische motieven”, zei politiechef Richard Biehl tijdens een persconferentie. Hij benadrukt dat het onderzoek nog volop aan de gang is en dat momenteel geen enkele piste kan worden uitgesloten.

De dader van de schietpartij in Dayton was een 24-jarige blanke man. Hij doodde in totaal negen mensen: zes zwarten en drie blanken. Onder meer de zus van de schutter bevond zich onder de slachtoffers. Biehl zei dat de schutter ongeveer 250 stuks munitie bij zich had. Hij vuurde uiteindelijk 41 kogels af voordat hij door de politie werd gedood.

Racisme wel motief in El Paso

In de Texaanse stad El Paso had zaterdagochtend al een schietpartij plaatsgevonden waarbij 21 mensen om het leven kwamen. De 21-jarige schutter zou wel uit racisme gehandeld hebben. Hij had een manifest online gezet waarin hij stelt dat de aanval een antwoord was op de “invasie van hispanics” in Texas.

Na het wapengeweld zijn de aandelen van de wapenfabrikant de hoogte in geschoten. American Outdoor Brands, de producent van Smith & Wesson-geweren, steeg met 2 procent. Vista Outdoor Inc, dat onder meer munitie produceert, won ‘s ochtends 0,8 procent maar ging daarna wel in het rood.