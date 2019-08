Belgische profclubs betalen ruim 3 miljoen euro per jaar aan arbitrage

De Pro League tekende op 25 mei voorbehoud aan bij het nieuwe masterplan arbitrage dat de Voetbalbond voorstelde én installeerde.

De Pro League is bereid dat voorbehoud te laten vallen op voorwaarde dat het via een controleorgaan kan waken over de kwaliteit. De profclubs willen ook onderhandelen over de factuur, die duurder is geworden.

De CEO van de Pro League Pierre Francois wilde niet kwijt hoeveel de profclubs bereid zijn in de toekomst te betalen, wel wat ze vandaag uitgeven aan de arbitrage. Elke eersteklasser betaalt voor 20 thuismatchen 136.000 euro per jaar voor de arbiters én VAR. Voor de clubs uit de Proximus League is dat voor veertien wedstrijden 27.710 euro per club per seizoen.

De virtuele lijn om buitenspel te bepalen kost per jaar 200.000 euro extra. En de profclubs nemen ook 430.000 euro per jaar voor hun rekening van de semi-profcontracten van de arbiters. Samen komt dat neer op iets meer dan drie miljoen euro per jaar.

Vanaf 2020 vrouwenvoetbal op tv

De Pro League, de vereniging profclubs, wil in het nieuwe tv-contract uitzendingen van de Super League vrouwenvoetbal opnemen. De opbrengsten moeten het vrouwenvoetbal stimuleren.

Het nieuwe tv-contract gaat vanaf volgend seizoen van start. De Pro League wil wel dat de Super League uitbreidt van de huidige zes naar acht teams.