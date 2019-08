Zangeres lanceert emotionele oproep naar dief van haar gsm: “De foto’s van onze kinderen staan erop”

Meulebeke / Roeselare - Na een optreden zaterdagnacht in café Den Toerist in Meulebeke ging een dief aan de haal met de smartphone van de Roeselaarse zangeres Leah Bien. De vrouw is er het hart van in want haar foto’s met haar kinderen en reisfoto’s staan erop.

“Na haar optreden was mijn vrouw haar fans gaan opzoeken. Tijdens het gesprek lag haar gsm voor haar op tafel. Toen ze even op de foto ging met een van haar trouwe fans en terugkeerde naar haar plaats, was de gsm verdwenen”, zegt Leahs man Jurne Verstraete.

Leah Bien belde meteen naar haar eigen gsm, maar die sloeg onmiddellijk uit. De Roeselaarse had nochtans haar gsm net helemaal opgeladen. De zangeres plaatste een oproep op Facebook om haar iPhone 7 toch nog terug te vinden.

Emotionele waarde

“De achterkant van haar iPhone is gepersonaliseerd met een foto van haar, maar ze vindt het vooral jammer dat ze nu waarschijnlijk de vele foto’s op haar gsm kwijt is. ’s Avonds had ze nog een foto genomen met onder andere collega Frank Galan en ook tijdens onze recente reis naar Frankrijk nam ze verschillende foto’s. Op de iPhone stonden ook tal van foto’s met de kinderen. Die hebben een emotionele waarde.”