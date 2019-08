Bjorg Lambrecht zat vorige week nog in ‘Vive le vélo’: “Nul ego, het was een schat van een jongen”

Vlaanderen leerde Bjorg Lambrecht kennen toen hij twee weken geleden aanschoof bij de voorlaatste aflevering van Vive le vélo. Presentator Karl Vannieuwkerke herinnert zich een lieve, respectvolle jongeman.

“We bereidden de opname altijd voor in een camper”, vertelt Vannieuwkerke.”Ik was er al, samen met Hendrik en Eddy. Toen Bjorg daar de eerste keer z’n kopje door de deur stak, was dat meteen ontwapenend. De vrolijkheid die hij uitstraalde was aanstekelijk. Hij luisterde met een constante glimlach op zijn gezicht naar de verhalen van Eddy en Hendrik. Na de opname bedankte hij mij dat hij erbij mocht zijn. Ik zei hem: “Hopelijk wil je nog eens terugkomen. ” Ik kreeg een geruststellende glimlach terug. Hij had helemaal geen ego, het was een schat van een jongen.”

Het onverwachte overlijden brengt bij Vannieuwkerke herinneringen aan Rob Gooris naar boven. De Nederlandse wielrenner stierf op zijn 30ste. Ook hij was kort daarvoor te gast bij Vive le vélo. “Hoewel dat een andere situatie was, denk je daar automatisch aan. De koers geeft ons mooie momenten, maar ook trieste verhalen als dit. Het is niet te vatten. Meer kan je daar niet op zeggen. Behalve eens goed vloeken.”