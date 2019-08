Winkeldieven gebruiken rolstoel om diefstallen te plegen in Leuven

Leuven - De Leuvense politie heeft zaterdag twee mannen opgepakt die een rolstoel hadden gebruikt om verschillende diefstallen te plegen. Dat meldt het Leuvense parket. Dat parket heeft de twee mannen, beiden Russen, meteen gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

De winkeldieven hadden de voorbije weken al meermaals toegeslagen. Zo waren in het Colruyt-filiaal op de Tiensesteenweg op 24 juli al een aanzienlijke hoeveelheid vuilniszakken gestolen, en op 30 juli was hetzelfde gebeurd in de winkels op de Tiensesteenweg en in de Groenveldstraat. Uit de analyse van de beelden van de bewakingscamera’s in de beide winkels kwamen twee mannen als verdachten naar voor. Op de beelden was te zien hoe een man de rollen vuilniszakken uit de rekken haalde en doorgaf aan een man in een rolstoel, die ze vervolgens in zijn rolstoel verborg.

Zaterdag merkte de winkeldetective de twee op in de winkel aan de Tiensesteenweg en zag hoe ze vuilniszakken ter waarde van 135 euro verstopten in de rolstoel. Aan de kassa rekenden ze enkel brood en drank af. Toen ze tegengehouden werden, gaven ze de diefstallen toe, al toonden ze zich wel verbaal agressief tegen de winkeldetective.

De politie kwam ter plaatse om beide mannen, Russen van 26 jaar en 34 jaar, in te rekenen en stelde hen ter beschikking van het Leuvense parket. Dat besloot hen meteen te dagvaarden voor de correctionele rechtbank.