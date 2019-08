Avondje uit en stunt met auto breekt jongeman (21) zuur op: 500 euro boete en ruzie met zijn moeder

Een Spaanse man (21) heeft een boete van 500 euro en zes strafpunten op zijn rijbewijs gekregen, nadat een stunt met de auto tijdens een nachtje stappen op internet verscheen. De jongeman reed op de ochtend van 18 juli enkele meters door de Spaanse stad Barcelona met een vrouw op zijn motorkap. Hij maakte zich daardoor schuldig aan gevaarlijk rijgedrag, aldus de lokale politie. “Bovendien bracht hij de jongedame in gevaar”, klinkt het nog.

De Spaanse politie tilt zwaar aan de feiten, omdat er talloze video’s van roekeloze jonge bestuurders op sociale media circuleren en jongeren op die manier worden aangespoord om de stunts te imiteren. Nadat de beelden online verschenen, werd dan ook met man en macht achter de bestuurder gezocht.

De jongeman kon worden opgespoord aan de hand van de video en mocht het - samen met zijn moeder wier auto het is - komen uitleggen op het politiekantoor. “De vrouw was erg onder de indruk toen we haar de beelden toonden”, aldus de Barcelonese politie.

De jonge bestuurder beweerde eerst dat hij de vrouw niet kon ontwijken en dat ze zonder zijn toestemming op de motorkap was gesprongen. “Maar het is duidelijk dat hij door de omstanders wordt aangemoedigd om de stunt te herhalen”, klinkt het in de Spaanse media.

De jonge bestuurder had geen strafblad of eerdere verkeersinbreuken, maar dat weerhield de politie niet om hem een zware boete op te leggen.

