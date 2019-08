Club Brugge ontvangt Dinamo Kiev in uitverkocht Jan Breydel

Het Jan Breydelstadion is uitverkocht voor de heenmatch van Club Brugge in de derde voorronde van de Champions League tegen de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev.

Voor de 24.000 abonnementhouders is het duel met Dinamo Kiev inbegrepen in het abonnement. Maar ook de losse tickets werden allemaal aan de man gebracht. Dat is ongewoon voor een kwalificatiematch.

Xavier Estrada Fernandez moet de wedstrijd in goede banen leiden. De 43-jarige Spanjaard was eerder al de ref in een match van blauw-zwart. In 2015 floot hij de Europa League-wedstrijd in Denemarken tussen Midtjylland en Club Brugge. Na een 1-1 gelijkspel waren de Bruggelingen uitgeschakeld in de groepsfase.

Foto: BELGA

Dinamo Kiev rekent op sterkhouder

Aleksandr Khatskevich, coach van Dinamo Kiev, is met een volledig fitte selectie naar België afgereisd voor de heenmatch van dinsdagavond (20u30) in de derde voorronde van de Champions League. De tegenstander in een uitverkocht Jan Breydelstadion is Club Brugge.

Net als Club Brugge staat de Oekraïense vicekampioen met 6 op 6 aan de leiding in de competitie. Zaterdag won Dinamo Kiev met 0-3 bij FK Lviv. Sterspeler Viktor Tsyhankov lijkt speelklaar voor het duel met blauw-zwart en spits Fran Sol vierde afgelopen weekend zijn rentree na een schouderblessure. “Tsyhankov is een sleutelspeler voor dit team. Het is mogelijk dat hij niet klaar is om een volledige wedstrijd op het veld te staan. Hoeveel minuten hij zal spelen, zullen we bepalen na een medische check-up”, stelde de 45-jarige Khatskevich. “Ik heb enkele spelers thuis moeten laten. De concurrentie is groot in mijn groep.”

Bij Club Brugge start kersverse aanwinst Simon Mignolet, overgekomen van Liverpool, naar alle waarschijnlijkheid tussen de palen. “Zodra we wisten dat we tegen Club Brugge zouden spelen, volgen we het team en alles errond. Club Brugge heeft de voorbije weken verschillende spelers verkocht voor veel geld. En nu hebben ze een doelman aangetrokken met veel ervaring in de Premier League. We zullen wel zien wie morgen in doel zal staan.”

Met Eduard Sobol heeft Club Brugge een Oekraïense speler in de rangen. “Misschien doet het Belgisch voetbal het zo goed omdat er verschillende Oekraïense spelers voor Belgische teams aantreden”, lachte de Wit-Russische T1 van Dinamo Kiev, dat vorig seizoen sneuvelde in de achtste finales van de Europa League tegen de uiteindelijke eindwinnaar Chelsea.