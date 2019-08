Blunder van Antwerp leidt níét tot forfaitnederlaag: Waasland-Beveren dient geen klacht in, ook bondsparket doet niks

Antwerp komt bijzonder goed weg. Het had een forfaitnederlaag kunnen oplopen na een administratieve fout, maar Waasland-Beveren en het bondsparket beslisten geen klacht in te dienen. Alles begon trouwens bij een IT-fout in het systeem van de voetbalbond.

Wat er nu misgelopen was? Antwerp stelde tegen Waasland-Beveren een speler op die niet eens op de bank zat, of beter gezegd: die niet op de bank had mógen zitten. De 17-jarige Robbe Quirynen mocht 13 minuten voor tijd debuteren van Laszlo Bölöni, maar de naam van de debuterende rechtsback stond niet op het officiële (elektronische) wedstrijdblad. Daarop had teammanager Frédéric Leidgens immers dezelfde achttien namen ingevuld als in Eupen. Een menselijke fout, weliswaar ontstaan na de verwarring vanwege een computerprobleem, een IT-bug in het systeem van de voetbalbond, zo klinkt het op de Bosuil. Rond 16 uur zagen ze bij Antwerp dat het systeem Ritchie De Laet ten onrechte aanduidde als ‘geschorst’. Tegen 18 uur had de voetbalbond alles opgelost, maar het was dan Antwerps bedoeling om Quirynen te selecteren in plaats van De Laet (voor de zekerheid) of Nazaryna, en dat is uiteindelijk niet meer gebeurd.

Leidgens had het uiteraard niet door dat er iets mis was want anders had hij tijdens de match ingegrepen en Bölöni verwittigd. Wij hadden het evenmin door, omdat Quirynen wel op het papieren wedstrijdblad stond dat in de perszaal werd uitgedeeld, maar verder geen waarde heeft.

Paniek bij bestuur

Vlak na de match merkte scheidsrechter Alexandre Boucaut de fout op. Hij kreeg de bewuste vervanging niet doorgevoerd in het systeem, maakte er melding van in zijn verslag en lichtte beide clubs in. Bij de thuisploeg waren ze uiteraard in paniek. Luciano D’Onofrio, Olivier Renard en Sven Jaecques – het sportieve bestuurstrio zeg maar – pleegden druk overleg met Bölöni, die zich ook al naar de haren greep. Bij Waasland-Beveren daarentegen rekenden ze zich al rijk. Iets toevoegen aan het verslag, zoals Boucaut aanbood, deden ze niet, maar ze zagen hun kans schoon om de 4-1-nederlaag uit te wissen, door klacht in te dienen bij de voetbalbond.

Foto: BELGA

Bij Antwerp beseften ze dat de gevolgen gigantisch konden zijn. Drie punten minder: dat kan op het einde van de rit een groot verschil betekenen. Ze vreesden vooral op basis van artikel B1026 in het bondsreglement, dat stelt dat een ‘niet-gekwalificeerde speler’ op het wedstrijdblad ‘verlies van de punten’ tot gevolg heeft. Nu was het in dit geval omgekeerd – Quirynen was een ‘niet-gekwalificeerde speler’ omdat hij net níét op het blad stond –, maar dat kon dezelfde gevolgen hebben.

De precedenten waren er alvast om Antwerp de drie punten af te nemen. In februari 2006 verloor Cercle Brugge na een 0-0 tegen GBA zijn punt, omdat het Brian Pinas – evenmin op het wedstrijdblad door een fout – had ingebracht. GBA diende toen de klacht in en kreeg er zelf twee punten bij. Waasland-Beveren kon daarnaar verwijzen, alleen was er nog een precedent dat in zijn nadeel sprak. In april 2013 won KV Kortrijk met 3-0 van Bergen, maar viel Brecht Dejaegere in terwijl Landry Mulemo in zijn plaats op het blad stond. Uiteindelijk werd het 0-5 en raakte Kortrijk zijn punten wel kwijt, maar kreeg Bergen er geen punten bíj. Dit op basis van artikel B1917, dat stelt dat ‘de bevoegde bondsinstantie kan beslissen de wedstrijdpunten niet toe te kennen’.

Het bleek een van de redenen voor de mensen van Waasland-Beveren om uiteindelijk toch geen klacht in te dienen. Ze waren niet zeker van hun zaak. Om dan de Belgische competitie weer op zijn kop te zetten en achteraf misschien met lege handen achter te blijven, daar pasten ze voor. Zeker gezien het feit dat de wissel van Quirynen geen invloed had op de 4-1-nederlaag – die score stond al op het bord –, besloten ze niet in te grijpen. Na de Propere Handen-affaire hadden ze ook gezegd dat het sportieve nu moest primeren, en dan zou dit een verkeerd signaal geweest zijn, waar de nodige kritiek op zou gekomen zijn.

Nog 29 dagen mogelijk

Ook het bondsparket had er nog een zaak van kunnen maken, maar deed dat evenmin. Het beargumenteerde effectief dat de wissel geen invloed had op het resultaat. Andere clubs die zich benadeeld zouden voelen – Antwerps concurrenten voor Play-off 1 bijvoorbeeld – hebben nog 29 dagen om klacht in te dienen, maar daar gaat niemand zich aan wagen. En zo weerklonk maandagavond een enorme ‘oef’ in Deurne-Noord. Ook bij teammanager Leidgens. De interne storm van kritiek zal hij moeten trotseren, maar hij zal net als iedereen opgelucht ademhalen dat de blunder niet tot puntenverlies leidt. Er kwam weliswaar veel geluk aan te pas want had Bölöni de wissel pakweg aan de rust doorgevoerd of bij een 2-2, dan had dit echt wel een staartje gekregen. Nu kan Antwerp er van af komen met een boete.