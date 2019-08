278,4 miljard euro op spaarboekjes

De spaarrente staat op een historisch laag niveau, maar dat houdt de Belg niet tegen om zijn geld op het spaarboekje te parkeren.

In juni stond daar in totaal 278,4 miljard euro op. Dat is 1,3 miljard euro meer dan in mei en een nieuw record. Dat blijkt uit de jongste statistieken van de Nationale Bank.

De voorbije maanden dikten de spaarboekjes maand na maand aan. In zes maanden tijd kwam er meer dan 6 miljard euro bij. (krs, blg)

