Fagron op internationaal overnamepad

Fagron heeft de afgelopen maanden in totaal vijf bedrijven overgenomen. Behalve de eerder bekendgemaakte intrede in Mexico waren er drie overnames in Brazilië en een in Tsjechië.

De Oost-Vlaamse toeleverancier van apotheken maakte in mei al de overname bekend van het Mexicaanse bedrijf Cedrosa voor een bedrag dat kan oplopen tot bijna 22 miljoen euro. Die operatie werd in juli afgerond. In de marge van de halfjaarcijfers die het bedrijf maandag publiceerde, raakte bekend dat Fagron daarnaast nog drie bedrijven overnam in Brazilië (Levviale, Apace en Ortofarma) en nog eentje in Tsjechië (Dr. Kulich Pharma). Alles samen goed voor nog eens 10,6 miljoen euro.

Het beursgenoteerde bedrijf uit Nazareth boekte in de eerste jaarhelft overigens een omzet van 255,4 miljoen euro, ruim 10 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst zakte met bijna een derde tot 12,9 miljoen euro. Die daling heeft te maken met de voorziening die Fagron nam naar aanleiding van een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie in het kader van een onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten. Die schikking, waarover een principeakkoord is bereikt, bedraagt bijna 20 miljoen euro.

“Wij hebben er alle vertrouwen in dat we ook in het tweede semester van 2019 een mooie stijging van de omzet en de winst zullen realiseren ten opzichte van dezelfde periode in 2018”, zegt CEO Rafael Padilla.(krs, blg)