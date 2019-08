Uit verveling maakte hij ’s werelds grootste beerput

Trump beschuldigt internet en fake news

“Leg de site plat, hij doet de wereld geen goed. Hij is een slechte zaak voor iedereen behalve de gebruikers die erop zitten. En weet je wat? Hij is ook voor hen een slechte zaak, ze beseffen het alleen niet.” Zo zegt Fredrick Brennan (25), de oprichter van 8chan, aan The New York Times, nu de website alweer slecht in het nieuws komt. Patrick Crusius (21) publiceerde er zijn racistisch pamflet vlak voor hij in een Walmart in El Paso twintig mensen ging doodschieten. Toen in maart een man in Christchurch in Nieuw-Zeeland 51 mensen doodde in twee moskeeën, kondigde hij dat ook aan op 8chan. Anderhalve maand later deed de dader van de schietpartij in een synagoge in Californië hetzelfde.

Feitelijk is 8chan niet meer dan een online discussieforum, gebruikers kunnen er in gesprekken over verschillende onderwerpen hun zeg doen. Alleen: ze doen dat geheel anoniem en de beheerder van de site grijpt niet in. Het mag gaan over games of over seks met dieren, het mag giftige vrouwenhaat of naziverheerlijking zijn, je mag massaschietpartijen aankondigen en ze bejubelen. Voor sommigen is 8chan een vrijplaats van vrije meningsuiting, voor velen is het de mestput van het internet.

Fredrick Brennan bouwde de website destijds uit een mengeling van haat, verveling en nood aan erkenning. De jongen stond niet vooraan toen de porties geluk werden uitgedeeld. Hij groeide op in een trailerpark, zijn ouders gingen uiteen toen hij vijf was en hij had al-tijd pijn. Brennan heeft de brozebottenziekte. Hij bleef klein, groeide scheef, moest in een rolstoel. Tegen de tijd dat hij volwassen werd, had hij al 120 keer een van zijn botten gebroken. Het maakte dat hij amper nog buiten kwam en al zijn tijd doorbracht achter zijn computer. Hij zat eerst op een klein gamerforum, dan op 4chan, een voorloper van 8chan. Maar die site werd stilaan strikter gereguleerd omdat het nogal de spuigaten uitliep met de gort die gespuid werd door de ridders van de vrije meningsuiting annex digitale haatzaaiers.

“Dood iedereen die is zoals ik”

Fredrick Brennan Oprichter 8chan “Ik wilde echt dat er een nieuwe versie van nazi-Duitsland zou opstaan om mij en iedereen zoals mij te doden”

Brennan had ook haat. Voor zijn vader, die hem zo gemaakt had, en voor zichzelf, omdat hij was wie hij was. In 2014 schreef hij een essay waarin hij ervoor pleitte om mensen met beperkingen als de zijne te steriliseren. Eerder dit jaar zei hij er dit over: “Ik wilde echt dat er een nieuwe versie van nazi-Duitsland zou opstaan om mij en iedereen zoals mij te doden”. Hij was negentien toen hij een nacht ging trippen op paddenstoelen en het idee kreeg voor een nieuwe chanwebsite, één waar geen enkele beperking gold. Hij had nooit de bedoeling om een broeiplaats voor extreemrechts te maken, hij wilde gewoon zijn talent als sitebouwer etaleren, zegt hij nu.

Het werd een succes. Werden er aanvankelijk honderd berichten per dag gepost, dan werden dat er snel tienduizend per uur. Grappige memes, vuilspuiterij tegen moslims, latino’s en vrouwen, kinderporno ook. Fredrick Brennan vond het op den duur zelf niet meer tof, eind 2014 verhuisde hij naar de Filipijnen. Hij verkocht zijn website aan Jim Watkins, een veteraan van het Amerikaanse leger en eigenaar van een varkensboerderij in Manila en van een handvol pornosites. Niet dat die er veel geld mee verdient, 8chan is gratis voor gebruikers en niemand wil er adverteren. “Het brengt niets op, maar het is heel veel fun”, zei Watkins daarover. De man bleef de afgelopen jaren immuun voor oproepen om de site aan banden te leggen of op te doeken. Ook nu blijft hij stil.

Naar de kerk

Maar er wordt wel in zijn plaats gereageerd. 8chan hangt af van verschillende providers, die de website onder meer beschermen tegen cyberaanvallen. Een van die bedrijven, Cloudflare, bant nu 8chan. Daardoor ging de website even offline. Maar dat duurde niet lang, wellicht omdat 8chan een beroep deed op de diensten van een concurrent. Fredrick Brennan heeft dus nog niet zijn zin. Zijn geesteskind leeft nog.

Brennan heeft het licht gezien, sinds kort. Hij gaat in de Filipijnen geregeld naar de kerk, en dan rijdt hij langs het huis van Jim Watkins. Hij probeert hem ervan te overtuigen 8chan voorgoed stop te zetten, zodat blanke nationalisten er niet meer ongestoord massaschietpartijen kunnen bejubelen. Hij heeft geen succes, voorlopig, maar hij blijft proberen. “Hoelang gaan ze nog tolereren dat dit soort dingen gebeurt? De site platleggen, die forums ondergronds duwen: het zou massaschietpartijen niet de wereld uithelpen. Maar het zou tenminste niet meer elke paar maanden gebeuren.”