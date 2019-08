Vermiste vakantiekiekjes na 50 jaar terecht

Boris Stolte was dolenthousiast toen hij met de oude Agfa-camera een pronkstuk aan zijn verzameling kon toevoegen. Maar het filmrolletje dat er nog in zat, bleek de start van een nog mooier verhaal. De beelden tonen een gezin aan zee. Vader op het strand, kind in het water. “Het was allesbehalve makkelijk om de oude en broze filmrol te ontwikkelen, dus wilde ik het verhaal ook afmaken. Daarom deed ik een oproep op Facebook om het gezin op te sporen. Of wat er nog van over was.”

Zijn oproep werd ruim 7.700 keer gedeeld en Stolte kreeg 1.300 reacties. Eén daarvan bracht antwoorden. “Ik werd gecontacteerd door iemand die in het kind op de foto’s haar tante herkende. Niet lang daarna hing zij zelf aan de lijn.” Annick heet het meisje op de foto. Intussen is ze een volwassen vrouw, uit Antwerpen. Volgens haar moeten de beelden rond 1970 genomen zijn. Maar tijd voor uitleg was er niet. Annick is momenteel op rondreis is door Amerika. “Hoe oud ze toen was, weet ik nog niet. Ik gok een jaar of acht. Ze vertelde dat iedereen die op de foto’s staat nog steeds in leven is. Haar oma viert dit jaar zelfs haar 102de verjaardag.”

Als ze terug in het land is, wil Stolte haar ontmoeten. “Dan kan ik haar die foto’s teruggeven. En zo een stukje verloren geschiedenis herstellen.”(dewo)