Dankzij Brexit moeten douaniers geen jaar wachten op uniform

De honderden extra douaniers die ons land in ijltempo aanwerft – om de verwachte grensproblemen met de Brexit in goede banen te leiden – worden meteen in een “compleet en presentabel uniform” gestoken, zo heeft de ontslagnemende regering beslist.

Dat heeft niks te maken met het verhogen van de uitstraling van het beroep. “Douaniers hebben pas de volle bevoegdheid wanneer ze een officieel uniform dragen”, leggen de vakbonden uit. En van oudsher krijgen nieuwe douaniers pas na één jaar hun officiële vakkleding. Probleem: wanneer die regeling wordt aangehouden, zouden veel van de nieuwe douaniers op het moment van de Brexit – die gepland is voor eind oktober – nog geen uniform hebben en slechts gedeeltelijk kunnen worden ingezet. Vandaar dat de nieuwe douaniers zo goed als meteen in een pak worden gestopt, zo besliste minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

De vakbonden vrezen dat het in de praktijk een ander verhaal wordt. “Gemiddeld moeten we vier tot vijf maanden wachten op uniformstukken, wat zou betekenen dat de dienstkledij voor de nieuwe collega’s pas na de Brexit arriveert.” Bijgevolg hebben sommige afdelingschefs hun mensen al gevraagd om overtollige uniformstukken mee te nemen naar het werk, om voor de nieuwe collega’s een uniform in elkaar te puzzelen.

(wer)