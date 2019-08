Jean-Marie Le Pen was ooit jobstudent in Limburg

Jean-Marie Le Pen (91), oprichter van het extreemrechtse Front National in Frankrijk, werkte in 1950 drie maanden als jobstudent in de steenkoolmijn van Eisden. Om het geld, vertelt hij in een zomerreeks in de krant Le Figaro.

Le Pen studeerde destijds in Parijs. Dankzij een studiebeurs, want de familie zat er toen nog niet warmpjes in. In 1949, tijdens een studentencongres in ons land, kreeg de jonge rechtenstudent de kans om de steenkoolmijn van Eisden te bezoeken. “Daar heb ik ontdekt dat eenvoudige handenarbeid goed betaald werd. Het toeval en de lokroep van het geld deden me besluiten om er enkele maanden te gaan werken”, zegt de vader van Marine Le Pen. Die drie maanden leverden hem het equivalent op van 4.700 euro. (krs)