Wielerwereld in shock door overlijden Bjorg Lambrecht (22): het peloton is zijn Kleine Koning kwijt “door pech, brute pech”

Knesselare -

Om 18.50 uur maandagavond bevestigde een Poolse spoedarts het nieuws waar iedereen voor vreesde: Bjorg Lambrecht (22) was op de operatietafel van het ziekenhuis in Rybnik bezweken aan zijn verwondingen. Na een crash in een kletsnatte etappe op spekgladde wegen. De Belgische wielerwereld verliest met het overlijden van de vicewereldkampioen bij de beloften zijn grootste klimtalent. “Bjorg was de kleine koning van Knesselare.”