Reconstructie van een toptransfer: Club Brugge pokerde vier maanden om Mignolet, van rood licht over Joe Hart tot nieuw tijdperk

Een koortsachtig spelletje poker waarbij Club Brugge en Simon Mignolet een paar keer dachten dat ze verloren hadden, tot er vorig weekend eindelijk rood-witte rook kwam uit Liverpool. Zo verliepen de onderhandelingen van de strafste transfer uit het tijdperk-Bart Verhaeghe. Het grote doel was Mignolet aan de aftrap te krijgen van de belangrijke wedstrijd tegen Dinamo Kiev en het grote doel werd gisteren met verve gehaald.

April: licht op rood voor Club

“Club Brugge is te vroeg voor Simon. Hij kijkt eerst nog naar iets anders uit.” Dat is het antwoord van Simon Mignolets zaakwaarnemer Nico Vaesen in april van dit jaar als ...