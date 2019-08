Clement gaat voor alles of niets in Champions League: Club Brugge-coach kiest voor sterkste ploeg in vertrouwde opstelling

Vrank en vrij de aanval in. Zo wil Club Brugge-trainer Philippe Clement zijn troepen zien duelleren met Dinamo Kiev voor een plaats in de play-offs van de Champions League. De Oekraïners gelden als gevaarlijke klanten, maar Clement wil in deze fase van het seizoen zijn offensieve principes niet overboord gooien. De eventuele kwalificatie voor de Champions League zal groots zijn of zal niet zijn.

Een van de redenen waarom Club Brugge Ivan Leko inruilde voor Philippe Clement was dat de Kroaat te weinig met mensen om kon. Leko concentreerde zich op zijn basisploeg van elf man en had weinig oog voor wie naast het team viel. Hij wist zijn ploeg op scherp te zetten voor de Europese wedstrijden, maar in de competitie leed Club aan concentratie- en puntenverlies. Het zou dat puntenverlies zijn dat Club uiteindelijk de titel kostte.

Met Clement haalde Club Brugge een trainer binnen die wel oog heeft voor de brede kern van spelers. De Antwerpenaar geldt als een peoplemanager die iedereen betrokken probeert te houden bij zijn verhaal. Als trainer van Racing Genk gebruikte hij vorig jaar in augustus de voorrondewedstrijden in de Europa League om de nummers twaalf tot twintig uit zijn groep speelminuten te laten maken. Maar gisteren op de persconferentie in Westkapelle gaf hij aan dat hij het deze keer toch anders zal aanpakken.

“Het klopt dat ik vorig jaar in augustus veel geroteerd heb met Genk”, zei Clement. “Soms heb ik bijna met een volledig andere ploeg gespeeld. Maar de situatie was anders. Ik zat toen al zes maanden bij Genk en de basis was er al. De jongens wisten waar ze moesten lopen en welke dingen ze moesten doen. Hier bij Club ben ik zes weken bezig. De dingen lopen goed, maar er is nog veel progressiemarge. Ik vind het niet verstandig om nu ineens alles om te gooien. Ik zal de komende weken wel rekening houden met individuele verhalen en hier en daar een verandering doen, maar niet op drastische wijze zoals bij Genk.”

Vallen en opstaan

Clement is nog volop bezig zijn dynamisch 4-3-3-systeem er in de huidige kern van Club Brugge in te slijpen. Waasland-Beveren en STVV waren in de competitie geen echte test, Dinamo Kiev moet dat vanavond wel zijn. Enkele weken terug verklapte Clement al dat hij zijn aanvallende principes in de Europese wedstrijden trouw zou blijven.

“Het zou tegen Kiev heel makkelijk zijn op de zestien meter te gaan staan en te spelen vanuit de omschakeling. Dan zouden we misschien meer kans hebben om ons te kwalificeren, maar dan ga je op lange termijn er minder mee winnen. Jongens moeten leren samen te bewegen op het juiste moment, de juiste timing te kiezen, alle principes te doorlopen – zowel verdedigend als aanvallend.”

De eventuele kwalificatie voor de play-offs van de Champions League zal dus groots zijn of zal niet zijn voor Clement. “Het kan zeker mislopen, al was het maar omdat sinds de hervorming van de Champions League-voorronden geen enkele Belgische ploeg zich via het niet-kampioenenspoor heeft kunnen plaatsen. De Europese kwalificaties zijn dus niet de hoofdzaak. Wel het overbrengen van onze principes. Dat gaat met vallen en opstaan. Door fouten te maken. Maar door fouten te maken leer je vaak sneller bij. Die Europese wedstrijden passen dus voor mij in een proces om de ploeg elke week beter te maken.”

Toch is het niet de bedoeling er vanavond en volgende week dinsdag in Kiev veredelde oefenmatchen van te maken. Club Brugge wil net als vorig jaar heel erg graag in de Champions ­League geraken. En ook al schreeuwt blauw-zwart die ambitie niet hoog van de daken, transfers als die van Simon Mignolet verraden de torenhoge Europese ambities van voorzitter Bart Verhaeghe.

Ook Philippe Clement zelf is ambitieus. Hij liet een verzekerd Champions League-avontuur met Genk staan omdat hij gelooft dat kwalificatie met Club Brugge ook moet lukken.