Romelu Lukaku traint mee met paars-witte U18 om transfer (naar Inter) te forceren: “Ik blijf niet bij Anderlecht, hoor”

Romelu Lukaku (26) tast zijn grenzen af bij Manchester United. Zelfs al had de aanvaller toestemming van de Red Devils, het blijft frappant dat hij opeens meetrainde met de U18 van Anderlecht. Nee, hij wordt niet de nieuwe spits van RSCA, maar de Rode Duivel is het beu in Manchester en stelt alles in het werk om zijn vertrek naar Inter te forceren.

Zijn Engelse Rolls-Royce parkeerde hij op straat tegenover pizzeria Bella Vita. Het bestuur van Anderlecht was vooraf niet echt op de hoogte, maar gisterochtend belde Romelu Lukaku doodleuk aan op het oefencomplex in Neerpede. Rugzakje om zijn schouders. Het clubicoon komt weleens vaker langs in Brussel, maar nu verraste hij iedereen met zijn verzoek om mee te trainen.

Of toch bijna iedereen. Enkele dagen geleden had Big Rom al een telefoontje gepleegd naar Mo Ouahbi, de trainer van de U18 en de coach die hij nog kent van zijn tijd bij Anderlecht. Daarbij had Lukaku gevraagd of hij eens met de groep mocht meetrainen, maar Ouahbi had niet eens de tijd om zijn bazen in te lichten of de Rode Duivel stond al op de stoep.

In Anderlecht-outfit

Bij zijn ex-club werd hij zoals altijd hartelijk ontvangen. “Onze nieuwe speler. Morgen persconferentie”, grapten enkele bestuursleden. Het duurde niet lang of Romelu Lukaku kwam buiten, volledig getooid in een Anderlecht-outfit van kledingsponsor Joma. Een medewerker maakte een foto en die circuleerde al snel op sociale media. Zou Man U, dat gesponsord wordt door Adidas, daarmee kunnen lachen? “Voor ons is dat mooie reclame”, stelde Erwin Palmers, baas van Joma België. “Als Lukaku meetraint op Anderlecht, is het niet meer dan logisch dat hij ons merk draagt. Het is contractueel afgesproken dat alles wat zich afspeelt binnen de muren van Anderlecht in Joma-outfit gebeurt. Als Man United Lukaku toestemming gaf, kunnen ze daar ook echt niets op tegen hebben.”

Dat is de grote vraag. Wist Man U hiervan? De United-spelers hadden een dag vrij en navraag leert dat de club wist van Romelu’s plannen in België. Voorts gaven ze in Engeland geen commentaar. De liefde tussen Manchester United en Lukaku is helemaal over. Bij de Mancunians traint de Rode Duivel individueel – coach Solskjaer ziet het niet in hem –, maar United blijft 83 miljoen euro voor hem eisen. Dat frustreert Lukaku en eerder deze week gooide hij de resultaten van de sprinttesten zomaar online. Daarmee bewees de Rode Duivel wel dat hij de tweede snelste van de club was, maar ook dat Luke Shaw de traagste is. Manchester United tikte hem meteen op de vingers.

Lukaku houdt echter niet te veel rekening meer met zijn werkgever. Gisteren op Anderlecht liet hij zich ook gewillig fotograferen. Onder meer toen hij naast Vincent Kompany liep en ook toen hij het oefencomplex al wandelend verliet. Tegen onze fotograaf grapte hij zelfs. “Ik blijf niet bij Anderlecht , hoor.”

Een persconferentie in Brussel moeten we dus niet meteen verwachten. Aangezien op het programma van de A-ploeg een uitlooptraining en een oefenmatch tegen Al Raed stond, trainde Lukaku effectief met de U18 en daarna had hij ook nog een individuele sessie met trainer Ouahbi. Of de spits later deze week nog terugkeert, moet blijken. Anderlecht wil ook geen problemen met Man United.

Nieuw bod Inter?

Veel zal afhangen van zijn transferdossier. Donderdag sluit de Engelse transfermarkt. Romelu Lukaku kan daarna nog wel naar Inter of Juventus, maar United kan dan geen vervanger meer halen. Het moet deze week dus gebeuren. Juventus lijkt te zijn afgehaakt nadat de ruil met Dybala afsprong. Bij Inter plannen ze een nieuw bod en trainer Antonio Conté toonde zich hoopvol. “Er is nog een kloof die moet overbrugd worden, maar we werken eraan.”

In Neerpede reed de Rolls-Royce van Lukaku weer weg. Zijn eindbestemming is dus nog niet bekend.