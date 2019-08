Met het hele gezin in Brussel, geslaagd voor de medische testen: Kemar Roofe tekent voor drie jaar bij Anderlecht

Zijn enkelblessure was geen probleem. Kemar Roofe (26) slaagde voor zijn medische tests en tekent voor drie jaar bij Anderlecht. De spits, die voor 6 miljoen plus bonussen overkomt van Leeds, kwam gisteren met zijn hele gezin naar Brussel.

Zijn vrouw, zijn dochtertjes,... Ze kwamen Kemar Roofe steunen bij zijn medische tests in Brussel. Door een enkelblessure zal Roofe wellicht pas op speeldag vijf fit zijn tegen Genk, maar Anderlecht smacht naar hem. In Engeland wordt hij een duracellkonijn genoemd. Een spits die de tegenstander opjaagt en blijft opjagen: 90 minuten lang. Zijn beste periode bij Leeds kende Roofe vorig jaar in december, toen hij vijf keer scoorde in drie wedstrijden, waarbij drie goals in de blessuretijd. Het was het keiharde trainingsregime van voetbalgoeroe Marcelo Bielsa dat hem zo fit maakte.

Bij Anderlecht zal Roofe constant druk moeten zetten. Al zal hij wel wat moeten wennen, want in zijn hele carrière speelde hij slechts twee matchen in eerste klasse. In 2011, toen West Brom hem uitleende aan Vikingur Reykjavik. Daarna voetbalde hij steeds in de lagere Engelse reeksen, maar bij Leeds haalde hij in de Championship een hoog niveau. De jongste twee jaar werd Roofe telkens clubtopschutter. Ondanks zijn 1.78 meter is hij best (kopbal)sterk, maar veel hoge ballen zal hij toch niet krijgen. Kompany zal vasthouden aan zijn combinatievoetbal over de grond.

Foto: Olivier Matthys

Bornauw naar Köln?

Sebastiaan Bornauw geniet intussen interesse van het Duitse FC Köln. Er wordt al gewag gemaakt van medische tests voor de jonge verdediger, maar zijn entourage laat weten dat ze de belangstelling van de Duitse club nog aan het onderzoeken zijn. Anderlecht rekent erop 7 miljoen te krijgen, maar de vraag is of Köln zo ver wil gaan en niet veeleer aan huren denkt.

Bornauw deed gisteren niet mee in de oefenmatch van de overbodige spelers tegen het Saudische Al Raed van trainer Besnik Hasi (1-1). Opvallend was dat er ook in dit oefenduel geen plaats was voor Trebel. Kums, Cobbaut, Saief, Milic en Lawrence kregen wel speelminuten.