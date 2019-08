CLUBNIEUWS. Mexicaanse jackpot dichterbij voor Ochoa, ook familiebezoek voor Kompany

Buiten Club Brugge, Europees tegen Dynamo Kiev, leven de Belgische eersteklassers toe naar speeldag drie. En er is nog steeds activiteit op de transfermarkt. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Montpellier wil Souquet

Montpellier heeft zijn zinnen gezet op Arnaud Souquet, rechtsachter op overschot bij AA Gent. De club wacht tot de uitgaande transfer van Ruben Aguilar naar Monaco rond is om een bod uit te brengen. (vdm, ssg)

ANDERLECHT. Ook familiebezoek voor Kompany

Een troostende schouder na alweer puntenverlies. Anderlecht is een echte familieclub. Michel Vlap kwam al met een hele bende, Kemar Roofe bracht zijn gezin mee en ook Vincent Kompany kreeg gisteren familiebezoek. Broer François Kompany kwam even langs op Neerpede met zijn dochtertje. Het nichtje van Vincent zorgde ongetwijfeld voor een glimlach. (jug

CERCLE BRUGGE. Serrano terug uit schorsing

Na de vrije zondag werd er gisteren in de namiddag getraind. Hazard was jarig, hij mocht 24 kaarsje uitblazen. Vandaag is er training in de voormiddag, morgen is er een open training. Serrano keert terug uit schorsing en wordt zaterdag tegen Kortrijk weer linksachter, zodat Biancone dan op zijn vertrouwde rechtsachter terechtkan. Mboula is zaterdag geschorst. Voor Taravel blijft het afwachten. (kv)

KV KORTRIJK. Stojanovic traint nog individueel

Iedereen die een los ticket aangekocht heeft voor de wedstrijd Kortrijk-Charleroi van zaterdag kan op vertoon van dit ticket een abonnement aankopen waarop 15 euro dranktegoed wordt opgeladen.

De actie is geldig vanaf maandag 5 augustus tot vrijdag 30 augustus 2019. Vandaag wordt de training hernomen. Stojanovic werkt nog individueel, Lepoint kan normaal gezien voluit gaan. (kv)

KV MECHELEN. Terugkeer Vanlerberghe?

Na Sheldon Bateau en Yannick Thoelen keert deze week mogelijk ook Jordi Vanlerberghe (23) terug bij KV Mechelen. Club Brugge wil de middenvelder opnieuw uitlenen. Vanlerberghe voetbalde van zijn achtste tot zijn 21ste bij KV en debuteerde er al op zijn zestiende in de competitie. Tussen de clubs is het water voorlopig wel nog te diep. Woensdag worden de onderhandelingen hervat.

Joachim Van Damme is twee tot drie weken out met een spierscheur.(thst)

KV OOSTENDE. Nog 800 tickets voor match tegen Club Brugge

Fans van KVO kunnen nog steeds tickets aanschaffen voor de komst van Club Brugge zaterdag om 18 uur in de Versluys Arena. Er zijn nog zo’n 800 tickets beschikbaar, waardoor de wedstrijd mogelijk volledig uitverkocht raakt. KVO benadrukt wel dat de tickets bedoeld zijn voor thuisfans. De A-kern kreeg gisteren een dagje vrij en trainde niet. (rpo)

Foto: BELGA

STANDARD. Ciao Ochoa!

Terug naar de heimat voor Guillermo Ochoa. De 34-jarige doelman van Standard staat dicht bij een transfer naar América. Bij zijn ex-ploeg kan hij een driejarig contract tekenen en per jaar 4 miljoen euro opstrijken. De clubs zijn er bijna uit over een transfersom van minder dan 1 miljoen euro.

Ochoa had al even zijn zinnen gezet op een vertrek. Een aanbod om zijn nog één jaar doorlopende contract te verlengen tot 2023 sloeg hij af. De Mexicaan won deze zomer met zijn land de Gold Cup, maar de grote belangstelling bleef uit. Tot América zijn nummer één Agustín Marchesín een paar dagen geleden verkocht aan Porto. (bfa)

STVV. Asamoah en Steppe niet op het veld

Samuel Asamoah(enkel) en Kenny Steppe (lies) trainden gisteren niet. Sankhon en De Petter revalideren verder. Marc Brys zal het opnieuw met youngsters moeten doen tegen Standard. Terwijl Brugge stuntte met de komst van Simon Mignolet, bleef het stil bij STVV.

Verdediger Abdoulaye Seck (27) verlengde tot 2021 bij Antwerp, dat donderdag met 16.000 fans naar het Koning Boudewijnstadion trekt voor het duel met Viktoria Plzen. (dvd)

Zulte Waregem aanvaardt het voorstel van één speeldag schorsing voor Deschacht niet. Vandaag komt hij voor de Geschillencommissie. De overgang van Idrissa Sylla naar KV Oostende is zo goed als afgerond. De spits wordt door Zulte Waregem uitgeleend. Er is ook een aankoopoptie bedongen in het contract. Sylla keerde afgelopen winter terug naar Essevee, waar hij doorbrak. KV Oostende kan een extra spits gebruiken, gezien het alleen Sindrit Guri als centrumaanvaller heeft. (jcd, jug, jcs)

KRC Genk leent Ivan Fiolic uit aan het Cypriotische AEK Larnaca.