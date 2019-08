Noord-Korea vuurt opnieuw projectielen af

Noord-Korea heeft dinsdag vanaf de oostkust van het land voor de vierde keer in minder dan twee weken tijd niet-geïdentificeerde projectielen afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, dat zich baseert op verklaringen van het leger in Seoel.

De projectielen kwamen, zoals de voorbije dagen ook al het geval was, terecht in de Japanse zee.

De verhoogde activiteit van Noord-Korea is vermoedelijk gelinkt aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten die binnenkort worden gehouden. Die oefeningen worden door Pyongyang beschouwd als een provocatie en een repetitie voor een invasie in Noord-Korea. Over eerder lanceringen van raketten verklaarde Noord-Korea dat die golden als een “ernstige waarschuwing” voor Zuid-Korea.