Frans voertuig brandt uit, geen spoor van bestuurder

Menen / Rekkem -

Een bizarre oproep, vond ook de brandweer. De manschappen van de hulpverleningszone Fluvia post Lauwe werden in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks halfdrie opgeroepen voor een voertuigbrand op de expresweg N58 in Rekkem in de richting van Moeskroen. Daar troffen ze in de berm een Renault Megane met Franse nummerplaat aan waarvan het onder de motorkap beginnen branden was. De brand bleek een routineklus. Echter, van bestuurder noch inzittenden was er enig spoor. Ook het linkerachterwiel van de wagen was spoorloos.