Groen reikt N-VA de hand in onderhandelingen Vlaamse regering: “Maak geen regering zonder winnaars”

“Groen is nog steeds bereid om te praten. Het zou goed zijn als de volgende Vlaamse regering een winnaar - hoe klein ook - in haar rangen heeft.” Met die woorden reikt onderhandelaar Björn Rzoska de hand aan Bart De Wever (N-VA) in het kader van de Vlaamse formatiegesprekken. Dat meldt Het Laatste Nieuws dinsdag.

Kort na de verkiezingen van 26 mei zat Groen twee keer rond de tafel met formateur De Wever, aldus Rzoska. “Die gesprekken waren eerder aftastend. Ik steek niet onder stoelen of banken dat het sindsdien stil was. Hoe langer De Wever met Vlaams Belang sprak, hoe verder wij ons van de onderhandelingstafel bevonden. Intussen zitten we niet meer aan tafel, maar dat signaal kregen we nog niet van De Wever. Een zeer vreemde methode, want intussen verkondigt minister-president Liesbeth Homans dat Groen niet wil.”

“Zoete broodjes met Vlaams Belang”

En dat klopt niet, aldus Rzoska. “Wij stelden maar een veto tegen één partij: Vlaams Belang. Zou het niet goed zijn dat de Vlaamse regering één winnaar - hoe klein ook - in haar rangen heeft? Alle partijen die nu nog aan tafel zitten (CD&V, Open VLD en SP.A, nvdr.), hebben klappen gekregen. Vijf weken lang bakt De Wever zoete broodjes met Vlaams Belang, want hij wilde luisteren naar de kiezer. Zo maakt hij Vlaams Belang salonfähig en met ons gaat hij zelfs niet in de diepte.”

Volgens Rzoska heeft zijn mening een breder draagvlak binnen de partij. “We wilden aan tafel gaan, maar hebben dat misschien te weinig duidelijk gemaakt. Groen heeft oplossingen die Vlaanderen structureel beter kunnen maken. Antwoorden op bezorgdheden van veel mensen, al stemmen ze niet voor ons.”