Google pompt 1,1 miljard euro in Belgisch filiaal

Google heeft eind juli 1,1 miljard euro in zijn Belgisch filiaal Crystal Computing gepompt. Dat meldt L’Echo dinsdag. Dat filiaal baat de datacentra van de Amerikaanse internetreus in Ghlin uit.

Google kondigde enkele maanden terug een investering van 600 miljoen euro aan in een vierde datacenter op zijn site in Henegouwen. L’Echo zag in de jaarrekening van het Belgische filiaal dat de schulden effectief gegroeid zijn met bijna 600 miljoen euro. De nieuwe kapitaalinjectie zou moeten volstaan om die schulden af te lossen.