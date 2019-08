Terugbetaling tickets van op laatste nippertje geannuleerde Vestiville nog lang niet zeker

Lommel - Het is nog niet zeker dat alle festivalgangers van het geannuleerde Vestiville in Lommel hun geld terugkrijgen, zo meldt Het Belang van Limburg. Ticketbedrijf Festicket wacht eerst het juridische geschil tussen de stad en de verzekeringsfirma af, zo luidt het. Al weet de burgemeester niets van dat geschil.

Ruim een maand geleden werd het urban festival Vestiville op het laatste moment geannuleerd, omwille van veiligheidsredenen. Ondertussen wachten duizenden gedupeerde festivalgangers nog altijd op de terugbetaling van hun tickets.

Voor de ticketverkoop waren drie bedrijven ingeschakeld: Eventbrite, Festicket en CM Tickets. Iedereen die een ticket bestelde via Eventbrite, is al terugbetaald. Bij Festicket en CM Tickets is dat (nog) niet het geval. “Er is sprake van een lopend conflict tussen verzekeringsbedrijf Vestival en de stad Lommel”, zo luidt het bij Festicket. “Wij wachten op de uitkomst daarvan.”

Bob Nijs, burgemeester van Lommel, weet echter niets van zo’n geschil. “Ik ben daar helemaal niet van op de hoogte.”