Zware brand verwoest dak en eerste verdieping van verlaten bedrijf

Zulte - Er is in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een zware brand uitgebroken in het voormalig eierverwerkend bedrijf Dion Vandewiele langs de Grote Steenweg in Olsene (Zulte). De site langs de N43, rechtover het kasteel van Olsene, staat al sinds 2006 leeg en is rijp voor de sloop.

De brandweer van Deinze was snel ter plaatse. De vlammen sloegen toen al door het dak op de bovenverdieping. “Het waren buren die alarm sloegen”, zegt majoor Serge Vander Ougstraete “Hoe de brand is ontstaan, staat nog niet vast. Wel was er achteraf een felle rookontwikkeling. De rookwolk dreef tot boven Machelen en zelfs delen van Petegem (Deinze). De schade zelf op de eerste verdieping is aanzienlijk. Omdat de lokalen leeg stonden, is de impact gelukkig minder groot. Ook wisten we niet of er zich nog iemand in het pand bevond.”

In het verleden werden al meermaals krakers gemeld in het pand. Of dat ook nu het geval was, is niet duidelijk. Intussen zit het dossier rond de herontwikkeling van het bedrijventerrein nog altijd muurvast en ligt het bedrijventerrein er vooral ’s nachts spookachtig verlaten bij.