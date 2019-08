Fietser steekt op zijn gemak drukke snelweg over

Gent - Een fietser heeft maandagmiddag wel erg gevaarlijke toeren uitgehaald op een snelweg net buiten Gent centrum.

De man kwam rond 15 uur op de B401 ­terecht, stak rustig over tussen ­auto’s die met 90 per uur voorbijraasden, om dan nog even op de pechstrook tegen de richting in te fietsen.Hoe de man op de B401 terechtkwam en of dat bewust was of niet, is niet duidelijk.

Er wordt gewerkt op de E17 rond Gent, maar het bewuste stuk snelweg valt niet binnen de werfzone. Na een tochtje van een halve minuut verdween de fietser weer op een zijwegje van de snelweg.

Foto: fvv

