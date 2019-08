Pukkelpop komt naar Hasseltse binnenstad met PKP DWNTWN

Hasselt - Om de link tussen het Pukkelpop-festival en de stad Hasselt te versterken, organiseren het stadsbestuur en Pukkelpop dit jaar PKP DWNTWN. Voor en tijdens het festival zullen verschillende Pukkelpop-artiesten een optreden in de Hasseltse binnenstad geven.

“Door de Pukkelpop-sfeer naar de binnenstad te trekken, versterken we de band tussen het festival en de stad, en zetten we Hasselt verder op de kaart als de belevingsstad van Vlaanderen”, klinkt het.

Op drie hotspots in de stad kunnen zowel festivalgangers, Hasselaren als bezoekers de Pukkelpop-sfeer in de binnenstad ervaren. “Wie Hasselt zegt, zegt Pukkelpop. En andersom”, licht burgemeester Steven Vandeput (N-VA) toe. “Door de Pukkelpop-sfeer naar de binnenstad te brengen, willen we de Hasselaren en onze bezoekers laten meegenieten van het festival. Dit is ongetwijfeld een win-winsituatie voor de stad en het festival.”

Blikvanger is het Molenpoortplein, waar verschillende Pukkelpop-artiesten tussen 10.00 en 14.00 uur zullen optreden. Zo zakken op vrijdag 16 augustus Equal Idiots en Sons naar het centrum af, terwijl op zaterdag 17 augustus Brihang en Hasselts talent zoals Ruby Grace en Portland langskomen.

“In samenwerking met de stad Hasselt en met ondersteuning van de Muziekodroom brengen we steengoede Pukkelpop-artiesten naar de Hasseltse binnenstad. Deze optredens vormen het orgelpunt van de eerste editie van PKP DWNTWN”, zegt festivalorganisator Chokri Mahassine.